 ‘Parece um pesadelo’ Diz Shakira sobre separação de Piqué

A cantora colombiana Shakira falou pela primeira vez sobre a turbulenta separação de Piqué, zagueiro do Barcelona. Em entrevista à revista Elle, Shakira disse que às vezes se sente em um pesadelo.

“Às vezes eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real. E o que também é real é a decepção de ver algo tão sagrado e tão especial quanto eu achava que era a relação que tive com o pai dos meus filhos e ver isso se transformando em algo vulgarizado e barateado pela mídia“, disse a artista.

Shakira e Piqué se separaram no começo de junho deste ano. Os dois ficaram juntos por 12 anos e têm dois filhos, Milan e Sasha, nascidos em 2013 e 2015. A separação aconteceu porque Shakira teria descoberto a traição e a identidade da amante de Piqué.

A cantora diz viver hoje o momento mais sombrio da vida. Além da separação e da briga com Piqué pela fortuna do casal e a guarda dos filhos, Shakira passou recentemente por um outro drama familiar, com o pai sendo internado às pressas em um hospital.

“Este é provavelmente o momento mais sombrio da minha vida. Mas então eu penso em todas aquelas mulheres ao redor do mundo que estão passando por dificuldades, que estão passando por uma situação tão ruim ou pior que a minha. Para aquelas mulheres que como eu acreditam em valores como a família e que viram esse sonho ser destruído. Isso é provavelmente uma das coisas mais dolorosas pelas quais você pode passar. Mas eu acho que nós mulheres somos resilientes“, afirmou.

Ainda segundo a cantora, ela sacrificou a carreira para poder ficar ao lado de Piqué e cuidar da família em Barcelona.

“Quando o Milan começou a estudar, no final de 2014, eu sabia que minha carreira tinha que ser colocada em segundo plano. Eu sabia que tinha que me estabelecer, criar raízes em Barcelona. Como jogador de futebol, ele (Piqué) queria ganhar títulos e eu tinha que apoiá-lo. Um de nós dois teve que fazer um sacrifício: ou ele rescindiria seu contrato com o Barcelona e se mudaria para os EUA comigo, onde está minha carreira, ou eu teria que fazer isso“, disse Shakira.

“Um dos dois teve que fazer esse esforço e esse sacrifício. E eu fiz isso. Coloquei minha carreira em segundo plano e vim para a Espanha para apoiá-lo para que ele pudesse jogar futebol e ganhar títulos. E foi um sacrifício de amor. Graças a isso, meus filhos puderam ter uma mãe presente, e tenho esse vínculo incrível com eles que é inquebrável e que nos sustenta“, completou.

Shakira também reclamou do assédio da imprensa sobre a família, principalmente em relação aos dois filhos pequenos.

“Tem paparazzi acampando na frente da minha casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não há um lugar onde eu possa me esconder deles com meus filhos, exceto na minha própria casa. Não podemos dar um passeio no parque como uma família normal ou tomar um sorvete sem que os paparazzi nos sigam. Então é difícil. Tentei esconder a situação na frente dos meus filhos. Eu tento fazer isso e protegê-los, porque essa é a minha missão número um na vida. Mas aí eles ouvem coisas na escola ou se deparam com alguma notícia desagradável e isso os afeta“, revelou.

Fonte: R7