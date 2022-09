Para incentivar turismo Fortaleza lança a Rota da Gastronomia Cultural

- Publicidade -

Lançada a Rota da Gastronomia Cultural Fortaleza. O foco é proporcionar aos turistas e clientes de restaurantes a interação da culinária com números musicais Da culinária regiona,lnspirada em canções de Luiz Gonzaga e Belchior, até pratos da gastronomia italiana, passando pela Bossa Nova e por sabores dos ritmos não lineares do jazz de Nova Orleãs, nos Estados Unidos.

O secretário do turismo de Fortaleza Alexandre Pereira fala sobre a iniciativa: “Fortaleza tem um turista de negócios de eventos durante a semana. E a gente queria que ele tivesse sempre um evento, um menu degustação diferenciado, que fosse uma experiência também rica pra ele, saindo do nosso tradicional, do nosso caranguejo, do nosso marisco, da nossa da nossa gastronomia normal. Então, a gente quer que ele tenha uma experiência diferente Por isso a gente criou essa rota.”

Inicialmente cinco restaurantes de Fortaleza participam da rota: O Banquete, Café Ilha, Culinária da Van, Gepros e Maiú. A ação conta com a com parceria da Abrasel Ceará, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes com o Sistema Fecomércio Ceará por meio do Sesc e do Senac.

O secretário municipal do turismo Alexandre Pereira diz qual o peso da gastronomia no segmento turístico: “A gastronomia tem um efeito fortíssimo. Não tem como a gente mensurar o peso econômico mas, sem dúvida o turista quer viajar também com as experiências, tendo mais experiências sensoriais. E aí a gastronomia tem toda uma importância. A gente quer que Fortaleza seja essa cidade do sol e mar, a cidade dos grandes eventos esportivos, mas a cidade também da cultura. Temos uma riqueza cultural muito grande. Somos a cidade do humor e a gente quer também ser uma referência na cultura da gastronomia.”

Restaurantes interessados em participar da Rota da Gastronomia Cultural Fortaleza devem procurar a Abrasel Ceará.

