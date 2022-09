Para chamar atenção de tutores , pássaro aprende a imitar gato e vídeo viraliza

- Publicidade -

Atitudes inusitadas dos animais de estimação costumam fazer sucesso na internet e um passarinho surpreendeu a tutora ao imitar um gato. A cena foi registrada pela norte-americana, Jennifer Ardema, e viralizou nas redes sociais. O vídeo do animal de nome Noodle já chegou às mais de 130 mil visualizações.

Em sua conta no instagram, Jennifer e seu marido revelam que ficaram preocupados com o comportamento do Noodle, e o levaram ao veterinário. No entanto, após exames o médico constatou que o pássaro estava imitando um gato com o objetivo de chamar a atenção dos donos por atenção.

Porém, com três cachorros e dois pássaros em casa, a família de Jennifer não conseguiu identificar onde o passarinho aprendeu o som, já que nunca tiveram um felino em casa.