Pan Americano: Acreano de 11 anos disputa campeonato internacional de Taekwondo na Colômbia

O atleta acreano Bryan Adrian, de 11 anos, conquistou mais uma vitória para sua carreira, neste último final de semana em São Paulo, no Pan Am Series III, que garantiu ao “Pequeno Tigre”, como é conhecido, uma vaga no Pan-Americano de 2023.

Além disso, o atleta disputará durante os dias 12 e 14 de outubro o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo Infantil e Grand Slam, na cidade de Sogomoso Boyaca, na Colômbia.

Com a vitória na Colômbia, Bryan deve se tornar o atleta mais novo a compor a Seleção Brasileira e a participar da competição internacional representando o Brasil.

Nesta última terça-feira (20), Bryan Adrian, o Pequeno Tigre, foi recepcionado por familiares, amigos e admiradores durante sua chegada no Aeroporto de Rio Branco. O atleta estava acompanhado do pai e treinador, Meste Levy Azevedo, que foram levados em vários locais da cidade em um carro do Corpo de Bombeiros.

