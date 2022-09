Palmeiras toma decisão sobre o futuro de Rony após sondagem do Catar

- Publicidade -

Após receber sondagens do Catar pelo atacante Rony, um dos pilares da equipe de Abel Ferreira, o Palmeiras já definiu o futuro do jogador. Focado completamente na reta final do Campeonato Brasileiro, a diretoria Alviverde descartou negociar seu camisa 10 nesta temporada. A decisão, segundo o ‘ge’, foi tomada mesmo diante a uma possível oferta de cerca de R$ 78 milhões.

A janela de transferências do Catar fecha nesta quinta-feira (15), mas o Palmeiras já reforçou o desejo de manter Rony até o fim do ano. Titular absoluto, o camisa 10 é artilheiro do clube da temporada, com 20 gols marcados, por exemplo.

O contrato de Rony foi renovado no início do ano e, a princípio, é válido até dezembro de 2025. Contratado em 2020 junto ao Athletico-PR, o Verdão desembolsou cerca de R$ 26 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Contra o Juventude, pela 26ª rodada do Brasileirão, Rony chegou a marca de 150 jogos pelo Palmeiras. O camisa 10 soma ainda 43 gols e seis títulos. São eles: dois Paulistas (2020 e 2022), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa (2022) e uma Copa do Brasil (2020).

Rony mantém foco no Palmeiras:

Em entrevista após a vitória sobre o Juventude, Rony falou sobre as sondagens do exterior. O jogador afirmou ter tomado conhecimento pela imprensa, contudo, reforçou o desejo de ser campeão brasileiro pelo Palmeiras.

“Eu não estou sabendo que chegou alguma coisa (proposta). Acabei vendo essa situação, mas meu foco é aqui no Palmeiras. Se tiver que acontecer, vai acontecer no momento certo. Meu foco está sendo total aqui no Palmeiras. Para deixar tranquilo nosso torcedor, estou focado nesta competição, que para mim será algo inédito. Pode ser meu primeiro título brasileiro, então foco total aqui no Palmeiras, no Brasileiro e meu objetivo é só ser campeão”, disse Rony.