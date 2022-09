Palmeiras pode levantar taça do Brasileiro com duas rodadas de antecedência

- Publicidade -

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h45 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A cada rodada que passa na competição, a expectativa do torcedor palmeirense diante da possibilidade de mais um título só aumenta.

De acordo com os matemáticos, o time alviverde tem quase 90% de chance de levantar a taça em 2022.

Mas entre os torcedores mais confiantes, a dúvida já não é apenas se o título virá, e sim com quantas rodadas de antecedência. Neste momento o Palmeiras tem oito pontos de vantagem pro segundo colocado. Se mantiver a diferença, garante o título duas rodadas antes do final.

A reportagem recorda: em qual edição -e por qual time- o Brasileiro foi conquistado com mais antecedência na era dos pontos corridos.

A resposta, na verdade, é tripla: São Paulo, em 2007, Cruzeiro, em 2013, e Flamengo, em 2019. Todos eles levantaram a taça do Brasileiro com quatro rodadas de antecedência.

Em 2007, o São Paulo conquistou o segundo Campeonato Brasileiro consecutivo depois de vencer o América-RN por 3 a 0, no Morumbi. Assim, abriu vantagem suficiente para tirar o arquirrival Santos da briga pelo título.

Já em 2013, o torcedor cruzeirense pôde soltar o grito de ‘é campeão’ depois que o Athletico-PR, que disputava a taça com o time celeste, foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 1, na 34ª rodada. O Cruzeiro ficou sabendo do título no intervalo de seu jogo contra o Vitória, e ainda venceu o duelo no Barradão por 3 a 1.

Por fim, em 2019, o Flamengo assegurou matematicamente o título do Brasileiro mesmo sem entrar em campo, graças à derrota do concorrente Palmeiras para o Grêmio, por 2 a 1.

No sistema de pontos corridos o Palmeiras foi campeão duas vezes, curiosamente sempre na penúltima rodada, em 2016 e 2018. Agora, o time alviverde busca defender a vantagem na liderança para garantir a taça com antecedência.

ESCALAÇÕES

Para a partida desta quarta-feira, o time alviverde tem um lista grande de desfalques: o técnico Abel Ferreira, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino cumprem suspensão, enquanto Jailson e Raphael Veiga seguem em recuperação física. Gustavo Gómez cumpre compromisso com a seleção do Paraguai, enquanto o goleiro Weverton volta de compromisso com a seleção brasileira -o cenário mais provável tem Marcelo Lomba no gol.

Portanto, uma possível escalação inicial do Palmeiras tem: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa, Bruno Tabata Dudu e Rony.

O Atlético-MG, por sua vez, deve ter seis desfalques: Hulk, Igor Rabello, Guilherme Arana e Pedrinho seguem se recuperando de lesões, enquanto o meia Rubens cumpre suspensão e o zagueiro Junior Alonso está em compromisso com a seleção paraguaia.

Assim, uma possível escalação inicial do técnico Cuca tem Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Jemerson e Dodô; Allan, Jair, Zaracho; Ademir (Vargas), Sasha e Keno.Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (28),

Árbitro: Marcela de Lima Henrique (CE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere

Folhapress