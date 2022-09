Palmeiras e Flamengo desbancam mais uma vez clubes europeus e seguem como melhores times do mundo

- Publicidade -

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) atualizou seu ranking mundial de clubes. O instituto faz uma matemática avaliando os resultados das equipes no intervalo de um ano e a dificuldade das ligas disputadas. Muitos times brasileiros figuram no top 40, com dois deles no alto da lista. O estudo diz respeito ao período dos últimos 12 meses, contabilizando os resultados até 31 de agosto. Veja:

39° lugar: Internacional – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 176

39° lugar: AZ Alkmaar (Holanda) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 176

37° lugar: Corinthians – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 179

37° lugar: Atalanta (Itália) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 179

36° lugar: Braga (Portugal) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 180

35° lugar: Barcelona (Espanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 181

34° lugar: River Plate (Argentina) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 181,5

33° lugar: Feyenoord (Holanda) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 182,5

32° lugar: Roma (Itália) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 185,5

31° lugar: Lyon (França) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 186

30° lugar: Fluminense – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 187

29° lugar: Monaco (França) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 187,5

28° lugar: Villarreal (Espanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 190

26° lugar: PSG (França) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 192

26° lugar: Ceará – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 192

24° lugar: Estudiantes (Argentina) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 194,5

24° lugar: Eintracht Frankfurt (Alemanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 194,5

23° lugar: Red Bull Leipzig (Alemanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 195

22° lugar: Al Ahly (Egito) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 196

21° lugar: Real Betis (Espanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 197

19° lugar: Benfica (Portugal) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 200

19° lugar: São Paulo – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 200

18° lugar: Olympique de Marselha (França) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 202,5

17° lugar: Olimpia (Paraguai) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 203

16° lugar: Estrela Vermelha (Sérvia) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 206,5

15° lugar: Porto (Portugal) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 210

14° lugar: Juventus (Itália) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 211

13° lugar: PSV (Holanda) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 220

12° lugar: Inter de Milão (Itália) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 221

11° lugar: Bayern de Munique (Alemanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 222

10° lugar: Ajax (Holanda) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 223

9° lugar: Rangers (Escócia) – Nível de liga nacional para ranking: 3 – Pontuação recebida: 237,5

8° lugar: Atlético-MG – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 257

7° lugar: Manchester City (Inglaterra) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 262

6° lugar: Athletico-PR – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 264

5° lugar: Real Madrid (Espanha) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 268

4° lugar: Chelsea (Inglaterra) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 276

3° lugar: Liverpool (Inglaterra) – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 293

2° lugar: Flamengo – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 303

1° lugar: Palmeiras – Nível de liga nacional para ranking: 4 – Pontuação recebida: 305

Fonte: Lance!