Palmeiras bate Atlético-MG e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

- Publicidade -

O Palmeiras mostrou nesta quarta-feira (28/9) que não lidera o Brasileirão à toa. O time de Abel Ferreira não fez um grande jogo, mas venceu o Atlético-MG por 1 x 0 na casa do adversário e deu mais um passo rumo ao título da competição nacional.

O Alviverde chegou aos 60 pontos e abriu nove pontos do Fluminense, que tomou o segundo lugar do Internacional. O Colorado ficou no empate sem gols com o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. O Atlético segue com 40 pontos, na sétima colocação.