Paciente é preso após xingar médica do Samu, “Preta nojenta”

Violência

Mesmo com a agressão racista, a médica continuou o atendimento de forma profissional, mas a violência não acabou.

De acordo com uma enfermeira do Samu, que estava no momento, Jean Cleber teria puxado o equipamento de medir pressão e chamado a médica socorrista de “preta do cabelo ruim”, enquanto ela falava com a central do serviço de saúde por telefone.

O paciente ainda teria xingado a enfermeira e o condutor do Samu de puta e desgraçados, entre outros xingamentos.

Prisão

Após ver que os sinais vitais do paciente estavam bem, Kássia Karoline foi até a delegacia e denunciou a agressão racista. Uma equipe da Polícia Civil prendeu Jean Cleber em flagrante.

O homem deve responder por injúria racial e ameaça ao servidor público no exercício de sua função. Ele foi liberado nesta terça-feira (20/9) para responder ao caso em liberdade.

A reportagem tenta localizar o advogado que vai representar Jean Cleber. Para a polícia, ele negou as ofensas contra a médica, apesar de testemunhas dizerem o contrário.

Metrópoles