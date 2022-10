Outubro rosa: Brasileirão terá bola com a cor a partir de sábado (1º/10)

- Publicidade -

As próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro terão um detalhe especial em defesa de uma causa que vai muito além dos campos de futebol. A partir deste sábado (1º/10), a bola utilizada nas partidas da competição nacional terá detalhes rosados em homenagem ao Outubro Rosa. A iniciativa, promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tem a missão de difundir o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e do câncer de colo de útero.

Adotada em outras edições do Brasileirão, a ação visa conscientizar o público feminino do futebol sobre a importância dos exames preventivos para as doenças. “O objetivo é destacar como a prevenção e o diagnóstico precoce são importantes, além de proporcionar maior acesso a serviços de identificação da doença e tratamento”, diz nota de divulgação do projeto divulgada pela CBF. A bola rosa vai rolar nos gramados do país entre a 29ª e a 34ª rodada da Série A, todas marcadas para outubro.

“A CBF entende que o futebol vai muito além do esporte e o utiliza como ferramenta para conscientização sobre causas importantes para a sociedade. A partir deste sábado, dia 1º de outubro, o campeonato mais equilibrado do mundo terá suas partidas de todas as rodadas do mês em questão disputadas com a bola CBF Nike Brasil Flight 2022 – Especial Outubro Rosa”, complementou o texto da entidade máxima do futebol brasileiro.

Clubes também aderem a causa

Com a chegada do Outubro rosa, diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro lançaram uniformes com a cor em destaque. Também seguindo a tradição instituída em outras temporadas, a Adidas criou modelos para os times patrocinados por elas. Nesta sexta-feira (30/9), Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Internacional e São Paulo apresentaram as camisas especiais para a campanha de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero.

Os modelos dos uniformes dos cinco clubes estão à venda no site da marca alemã por R$ 279,99. Segundo a Adidas, parte do valor arrecadados pelas vendas serão destinados para campanhas de alerta contra as doenças. “Esse lançamento é para que a gente se junte em uma só torcida! Unidos podemos cada vez mais conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico preventivo do câncer de mama”, diz texto de divulgação.