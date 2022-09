Os lugares mais quentes do planeta! Inacreditavelmente, nenhum deles fica no Brasil

- Publicidade -

Sabe aqueles dias de intenso calor, que você não consegue nem raciocinar e o suor brota por todos os poros do seu corpo? Pois, esqueça os recordes mais escaldantes registrados no Brasil no verão… Você está prestes a conhecer os lugares mais quentes do mundo.

As temperaturas são tão extremas que é até difícil visualizar pessoas vivendo nessas zonas inóspitas. Aliás, em algumas delas, realmente não há condições… Para se ter uma ideia, um local já cravou nos termômetros 70º C! Teria coragem de encarar?

A seguir, conheça os destinos mais quentes da Terra!