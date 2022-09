Os detalhes finais antes da tão esperada Copa

- Publicidade -

Ninguém se aguenta mais

Faltando 62 dias para a Copa do Mundo, as seleções terão uma semana de jogos para acertar os ponteiros.

O time de Tite só joga na sexta-feira, dia 23, contra a seleção de Gana. Depois, pega a Tunísia, no dia 27, encerrando os amistosos de preparação para a Copa.

Tem Nations League também

No famoso clube do Bolinha, também conhecido como UEFA, os times nacionais da Europa se enfrentarão na competição mais sem grife do mundo. Caso queira, clique aqui e veja os jogos.

62 te lembra alguma coisa?

Bicampeão

Disputada no Chile, a Copa de 1962 é lembrada como a de Mané. Para os mais novos, Mané de verdade só existiu um: Garrincha. O anjo de pernas tortas fez o que quis e o que não quis para levar o Brasil ao bi.

A equipe brasileira campeã em 1958, na Suécia, não mudou muito para 1962. Com bastante experiência e uma pitada do acaso, a segunda estrela brasileira veio pela melhor participação individual do campeonato.

O acaso

Pelé tinha sido o grande nome e revelação de 1958, mas machucou no segundo jogo do torneio. Ao invés de sofrer pela perda de um craque, o time apenas mudou o foco para o seu ponta-direita, que estava em estado de graça.

A campanha

O Brasil ganhou cinco partidas e empatou uma, com 14 gols a favor e 5 contra. Na final, os selecionáveis passaram pela Tchecoslováquia, por 3×1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Respeitem a amarelinha.

Fonte/ Portal The News