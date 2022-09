Os convocados: Flamengo está na mira do Técnico, e ao menos quatro nomes já foram cotados para amistosos contra Gana e Tunísia

- Publicidade -

Tite irá anunciar na próxima sexta-feira, 09 de setembro, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da disputada da Copa do Mundo de 2022. Para o ex-jogador Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o treinador da Canarinho deveria convocar quatro atletas do Flamengo, que tornou-se finalista da Copa Libertadores da América. Além do centroavante Pedro, que deve integrar a relação dos selecionáveis, o comentarista pediu as convocações do atacante Gabriel Barbosa, do meio-campista Everton Ribeiro e do lateral-direito Rodinei. O Brasil irá encarar a seleção ganesa em 23 de setembro, na cidade de Le Havre, no Stade Oceane. Quatro dias depois, os brasileiros enfrentarão a Tunísia na capital francesa, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain.

Fonte/ Portal Jovem Pan