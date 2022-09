Os 50 maiores das maiores plataformas: Conheça os 50 mais influencers do mundo

- Publicidade -

As pessoas com mais seguidores no Twitter, por exemplo, têm uma plataforma massiva para divulgar suas mensagens, enquanto aquelas com seguidores grandes e engajados no Instagram são o parceiro patrocinador dos sonhos de um anunciante.

A mídia social também pode ser um equalizador de poder.

É verdade que muitas celebridades possuem grandes seguidores em todas as plataformas, mas a mídia social também permitiu que personalidades anteriormente desconhecidas transformassem a fama do YouTube ou do TikTok em verdadeiro poder e influência de estrelas.

Quem tem o maior alcance em todo o universo de mídia social? Em vez de ver quem tem mais seguidores no Instagram, Twitter ou outras redes, classificamos as personalidades mais seguidas em todas as principais plataformas combinadas.

Quem tem o maior número de seguidores nas mídias sociais?

Analisamos centenas das contas mais seguidas em várias plataformas para restringir os principais influenciadores nas mídias sociais em abril de 2021.

As fontes incluem rastreadores do maior número de seguidores no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch e TikTok, verificados diretamente no site e com o rastreador de mídia social Socialblade .

Os resultados? Uma lista dos 50 principais influenciadores de mídia social composta por atletas, músicos, políticos e outras personalidades.

Sem surpresa, as celebridades reinam supremas nas mídias sociais.

Em abril de 2021, o astro do futebol Cristiano Ronaldo era a pessoa mais seguida nas mídias sociais, com mais de 500 milhões de seguidores no total.

Mas há outros destaques esclarecedores, como o alcance global da música. Com uma base de fãs grande e diversificada, os artistas representam metade dos 50 maiores seguidores de mídia social.

Também é notável o poder do Instagram, que foi a maior plataforma para 67% dos 50 principais influenciadores de mídia social.

Isso inclui celebridades difíceis de categorizar como as Kardashians e Jenners, que transformaram a fama da TV e das redes sociais em impérios de negócios e mídia.

Fonte/ Portal The News