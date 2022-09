Organizadores estimam público de 40 mil pessoas em show de Murilo Huff neste domingo na Expoacre Juruá

- Publicidade -

O sertanejo Murilo Huff se apresenta no palco da Expoacre Juruá, neste domingo, 4. O show encerra a programação da maior feira agropecuária do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com os organizadores, o evento tem superado todas as expectativas, tanto de público quanto de negócios.

“A 17° edição da Expoacre Juruá tem superado todas as expectativas. Na noite gospel, 30 mil pessoas passaram pela Arenda Juruá. A expectativa de hoje, com show nacional, é de 40 mil pessoas”, destacou Dudé Lima, um dos organizadores da feira.

Ainda segundo Dudé, está tudo organizado para o show de logo mais. “O Murilo já decolou de Rio Branco para Cruzeiro do Sul”.

Confira a programação deste domingo, 4

7h – 3ª Corrida da Expoacre Juruá, largada do Parque de Exposições;

8h – Saída da Cavalgada da Av. Coronel Mâncio Lima até o Parque de Exposições;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria

Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Abertura do UFC no Estádio Arena do Juruá. Entrada 1 kg de alimento;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

23h – Show do cantor Murilo Huff na área de show da Expoacre Juruá 2022;

0h –Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades.

