Ordem de serviço no valor de R$ 5 milhões para recuperação de ramais é assinada pelo Prefeito Tião Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou nesta quinta-feira, 29, um contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro) e a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) para ações de infraestrutura na zona rural da capital acreana.

Serão destinados R$ 5 milhões para tapar buracos em ramais que já são asfaltados e que precisam de manutenção.

“Essa é a responsabilidade da gestão municipal. O recurso é próprio e será utilizado para a contratação de uma empresa que cuidará, a princípio, dos ramais do Quixadá, Belo Jardim, ramal do Romão, Boa água, Panorama, Jarbas Passarinho”, enfatizou o prefeito.

Bocalom fez questão de salientar que o orçamento da prefeitura está sendo utilizado de forma correta.

“Até início de setembro economizamos quase meio bilhão de reais, desde o começo da gestão. Os trabalhos não param. Nosso compromisso é primordial com a cidade de Rio Branco, com a população, com o produtor rural e o setor produtivo. Esse é um grande compromisso que está sendo honrado”, pontuou.

O secretário da Seagro, Eracides Caetano, disse que o trabalho já começa a partir da próxima segunda-feira, 3 de outubro.

“Todos os ramais que serão recuperados já foram identificados. Não conseguiremos recuperar tudo agora, mas agilizaremos os trabalhos nas regiões já mapeadas. Essa ação, em parceria com a Emurb, é muito importante, adiantaremos o serviço nesses ramais. Quem ganha com tudo isso são as famílias, os produtores rurais. Manteremos o nosso trabalho regularmente, mesmo no período do inverno”, concluiu.

Fonte/ A Gazet do Acre