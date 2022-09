Oportunidade: PGR abre concurso com salário de R$ 33 mil para procurador da República

- Publicidade -

A Procuradoria Geral da República (PGR) abriu um concurso público com salário de R$ 33, 6 mil para o cargo de procurador da República em Goiás. A vaga é única para a cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado.

As inscrições seguem até o dia 19 de outubro e podem ser feitas pelo site do Ministério Público Federal (MPF). A taxa de inscrição é de R$ 250, e pedidos de isenção do valor devem ser feitos até 4 de outubro.

Em todo o Brasil, são 13 vagas disponíveis: Acre (1), Espírito Santo (1), Goiás (1), Paraíba (1), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (3), Santa Catarina (1) e São Paulo (4), com vagas especificadas para Cruzeiro do Sul (AC), Rio Verde (GO), Campina Grande (PB), Petrópolis (RJ), São João do Meriti (RJ), Joinville (SC), Campinas (SP) e São João da Boa Vista (SP).

Para se inscrever, o candidato precisa ser bacharel em direito e ter, até a data da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel.

O concurso terá prova objetiva, provas subjetivas, orais e de títulos. A prova objetiva será aplicada no dia 27 de novembro. Conforme o cronograma, o resultado final deve ser divulgado em 16 de agosto de 2023.

Fonte: G1