Oportunidade: inscrições para processo seletivo simplificado do Samu termina hoje

Profissionais da saúde que estão em busca de emprego, esta sexta-feira (2) é o último dia para se inscrever no processo seletivo do concurso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A contratação é imediata para várias áreas, inclusive médicos e técnicos de enfermagem. As vagas são para as cidades de Bonfim, Brumadinho, Esmeraldas, Juatuba, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas.

O edital com todas as informações, assim como os formulários de inscrição, podem ser acessados no site. Os candidatos devem ler atentamente o documento e seguir todas as orientações.

As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de setembro para as seguintes cidades e cargos:

Brumadinho e Juatuba: Condutor Socorrista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Enfermagem.

Bonfim, Esmeraldas, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas: Condutor Socorrista e Técnico de Enfermagem.

Cronograma:

23/08/2022: Publicação do edital

24/08/2022 a 02/09/2022: Período de Inscrições

08/09/2022: Resultado preliminar da Etapa Única – Análise Curricular

09/09/2022: Período de interposição de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

12/09/2022: Resultado de recursos da Etapa Única – Análise Curricular

13/09/2022: Resultado Final da Etapa Única – Análise Curricular e do Processo Seletivo Simplificado

13/09/2022: Homologação do Processo Seletivo Simplificado

Outras informações podem ser encontradas aqui.

Fonte: G1