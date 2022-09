Oportunidade: IBGE abre mais de 8 mil vagas para recenseadores e agentes censitários

- Publicidade -

O Censo Demográfico 2022 já começou, mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) continua selecionando profissionais. O órgão anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 8.231 vagas para recenseadores, agentes censitários municipais e supervisores.

Para a primeira função, é necessário ter ensino fundamental completo. A remuneração varia de acordo com a produtividade, mas a carga horária mínima permitida é de 25 horas por semana.

Já as funções de agente censitário supervisor e agente censitário municipal exigem ensino médio completo. Neste caso, os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 2.100, para jornada de 40 horas por semana.

Inscrições e seleção

Os interessados podem se inscrever em um dos postos de inscrição do IBGE , cujos endereços constam no anexo do edital da seleção. O prazo vai até 16 de setembro de 2022 e o documento está disponível neste link.

Os candidatos serão classificados por meio de uma análise de títulos, na qual será avaliada sua titulação acadêmica.

Contrato

O contrato de trabalho tem duração prevista de três meses para recenseador e de cinco meses para agente censitário, podendo ser prorrogado. Para mais informações, acesse o link acima e leia o edital completo.

Fonte: Edital Concursos Brasil