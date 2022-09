Odair Hellmann ganha força e pode assumir o comando de uma grande equipe brasileira

- Publicidade -

No auge de seus 45 anos, Odair Hellmann é um dos chamados treinadores da ‘nova safra’ do futebol brasileiro. Conhecido principalmente por seus trabalhos no Internacional, o treinador está, novamente, livre no mercado.

Isso porque, em junho deste ano, o técnico acabou deixando o comando do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, onde trabalhava desde a temporada 2020/21. Agora, mais uma vez, o treinador pode estar retornando ao Brasil, já que vem ganhando força para assumir o comando de um dos principais times do país.

Odair Hellmann pode assumir gigante brasileiro

De acordo com o portal de notícias GOAL.COM, o nome de Odair é um dos cotados para assumir o Santos, que ainda ontem (12), anunciou a saída do técnico Lisca, que segundo informações, solicitou demissão de seu cargo.

Todavia, o nome de Odair ainda é visto como uma espécie de plano ‘C’, já que a prioridade do Peixe segue sendo o argentino Sebastián Beccacece, que deixou o Defensa y Justicia no último final de semana.

O clube paulista inclusive, já está em contatos com a estafe do gringo, que por sua vez, ainda não teve nenhuma conversa com a diretoria santista.