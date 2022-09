OAB-AC: Presidente Rodrigo Aiache comunica afastamento do cargo até o encerramento das eleições

- Publicidade -

Rodrigo Aiache, atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC), publicou uma nota no sábado, 10, comunicando seu afastamento do cargo até o fim das eleições.

Aiache, que é genro de Jorge Viana, candidato do PT ao governo do Estado, frisou que sua decisão tem por objetivo impedir qualquer suposição ou pairem dúvidas sobre a autonomia da instituição.

“Ao longo de toda minha trajetória enquanto advogado, sempre defendi a advocacia, única causa pela qual sempre militei. Entretanto, nunca escondi meus vínculos familiares, os quais tenho muito orgulho, e que jamais me impediram de agir com a lisura, seriedade e compromisso com a qual sempre agi na missão de presidente da Ordem”, diz a nota assinada por Aiache.

O presidente da OAB-AC conclui sua fala ressaltando seu compromisso com a instituição e com sua função. “Seguirei firme na defesa da advocacia, certo de que tão logo se encerre este período, voltarei a exercer plenamente as funções pelas quais fui escolhido pela advocacia acreana”.

