O Sul do Japão está em alerta com poderoso tufão com ventos de 270 km/h que se aproxima

- Publicidade -

Tufão Hinnamnor está próximo do sul do Japão e causou alertas nas comunidades



A Agência Meteorológica do Japãoindica que o poderoso tufão Hinnamnor está se aproximando do sul do país com capacidade de grande destruição.

Ao meio-dia desta quarta-feira, 31, a agência detectou que o tufão estava com ventos de 198 km/h e rajadas de 270 km/h e se movia em direção a região de Okinawa, onde está uma série de ilhas remotas. O governo provocou alertas para que os moradores locais busquem abrigos antes que o tufão se torne muito perigoso.