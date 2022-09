O suíço e renomado Roger Federer, aclamado a “lenda do tênis”, anuncia aposentadoria aos 41 anos

- Publicidade -

Roger Federer anunciou na manhã desta quinta-feira, 14, que a Laver Cup, que será disputada de 23 a 25 de setembro, será seu último torneio de tênis oficial.

Em carta publicada nas redes sociais, a lenda do esporte lembrou que passou por momentos difíceis nos últimos anos, enfrentando lesões graves. O suíço destacou ainda que voltará a jogar, mas não em torneios do Grand Slam ou em eventos oficiais da ATP.

“Como vocês sabem, os últimos três anos me presentaram com desafios em formato de contusões e cirurgias. Eu trabalhei duro para voltar à minha forma competitiva, mas eu também sei da capacidade e dos limites do meu corpo. Eu estou com 41 anos. Eu joguei mais de 1500 jogos durante os últimos 24 anos. Preciso reconhecer que é o momento de encerrar minha carreira competitiva”, declarou o atleta, que agradeceu seus familiares, treinadores e as federações.

“Essa é uma decisão extremamente difícil, porque eu vou perder o tour me dá. Ao mesmo tempo, há muito para celebrar. Eu me considero uma das pessoas mais afortunadas do planeta. Recebi o talento especial de jogar tênis, e eu fiz isso em um nível que eu jamais imaginaria, por um tempo que eu não achei que seria possível”, completou.

Federer não entrava em quadra profissionalmente desde julho do ano passado, quando chegou até as quartas de final de Wimbledon, mas acabou eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz. Por conta do longo período de ausência, o veterano sumiu o ranking ATP, que considera os melhores dos últimos 12 meses. No torneio de despedida, que é organizado pelo próprio suíço, ele terá a companhia de grandes estrelas, como seu rival Rafael Nadal, além de Novak Djokovic e Andy Murray. Recordista de sequência ininterrupta como número 1 do ranking da ATP, com 273 semanas consecutivas, Federer se despede como um dos maiores vencedores da história. Ao todo, foram vinte títulos de Grand Slam: oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), seis no Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) e um em Roland Garros (2009). Ele também recebeu medalha de ouro por duplas nas Olimpíadas de Pequim-2008, além de uma prata por simples nos Jogos de Londres de 2012.

Fonte/ Portal Jovem Pam