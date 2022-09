O saldo é de quatro mortos durante assalto a político no interior

- Publicidade -

Após um roubo ao político e ex-jogador de futebol Beto Torres, quatro suspeitos morreram durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na zona rural do município de Igarapé-Açu, no interior do Pará. A intervenção policial aconteceu na manhã desta segunda-feira (12/9), por volta das 11h.