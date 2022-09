- Publicidade -

O governo do Acre anunciou nesta quinta-feira, 22 de setembro, a antecipação do pagamento do mês de setembro, aos servidores ativos e inativos do estado.

O pagamento para os mais de 51,9 mil servidores começa na segunda-feira, 26, para os inativos, e dos demais ocorre, na quarta, 28.

Ao todo, deve ser injetado mais de R$ 319,9 milhões, conforme dados da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz).

Fonte/ A Gazeta do Acre