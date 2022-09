O inusitado ‘desmaio’ de Deolane em ‘A Fazenda’ e as teorias a respeito do episódio

- Publicidade -

A expectativa do público era grande para a reação de Deolane com a volta de Deborah na roça desta quinta-feira (22).

As duas são rivais declaradas no jogo e a advogada contava com a eliminação da peoa no embate com Tiago e Bruno. O jornalista, no entanto, foi o primeiro eliminado de “A Fazenda 14” com apenas 15,69% dos votos.

Tiago (57,08%) chegou na sede primeiro, deixando o grupo de Deolane animado. Em seguida, Deborah (27,23%) voltou provocando a rival. As câmeras logo focaram na advogada, que encarou a “derrota” com humor, aplaudiu e se jogou no chão.

Nas redes sociais, o público celebrou o momento. Fãs de Deolane se divertiram e elogiaram a leveza com a qual a doutora lidou com a situação. Quem não gosta de Deolane também deu risada, fez prints da tela com a peoa deitada e comemorou o “tombo”.

Deolane “serviu” e sabe disso

Dona de um perfil com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e telespectadora de “A Fazenda” antes mesmo de pisar em Itapecerica da Serra para viver a experiência, Deolane sabe o que atrai audiência e o que o público espera em noites de eliminação. Entregar uma reação era necessário. Fazer isso com humor foi uma forma de sair por cima e mostrar aos haters que não se abalou.

Pensando em estratégia de jogo, a doutora também teve motivo para ficar feliz com a volta de Deborah. Todo mundo sabe que para ser campeão de um reality show é preciso ter um rival. Embora o programa não tenha roteiro, as pessoas se identificam com os participantes e buscam mocinhos e vilões de acordo com os acontecimentos. Se Deolane quer sua torcida ativa, ela precisa de alguém para provocá-la. E isso é garantido com a presença de Deborah.

Fonte/ Portal Yahoo.com