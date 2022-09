O imposto sobre a propriedade territorial rural foi declarado por mais de 6 mil acrianos até o dia 30 de setembro

- Publicidade -

Segundo a Receita Federal, no Acre, foram entregues até o momento o total de 6.176 declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).

No Estado, a expectativa do órgão tributário é que sejam enviadas entre 12.256 e 13.570 declarações até o dia 30 deste mês, fim do prazo para entregar a documentação.

O contribuinte deve elaborar a documentação para envio por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR, disponibilizado no endereço eletrônico da Receita.

Estão obrigados a declarar pessoas e empresas que são proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer título do imóvel rural.

Quem não apresentar a declaração no prazo está sujeito à multa de 1% ao mês ou fração de atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido.

Fonte/ A Gazeta do Acre