O governador Gladson Cameli grava vídeo e pede voto para Ney Amorim; veja

O governador Gladson Cameli, candidato à reeleição gravou vídeo pedindo votos para o seu candidato ao Senado Ney Amorim. Gladson, que foi o responsável por Ney ser candidato ao Senado, afirma no vídeo sua confiança em Ney e destaca que precisa da eleição do candidato do Podemos.

Aliás, em vários vídeos que mostram a campanha de rua de Gladson e Ney o governador tem sido enfático no pedido de votos ao companheiro de chapa dizendo, literalmente que, “quem é 11 é 199 e quem é 199 é 11”. Em se tratando de política, demonstrações de lealdade desse tipo, são raras.

Já o candidato ao Senado, Ney Amorim, não deixa por menos, destacando que a reciprocidade de seu grupo é em mesmo nível. As equipes contratadas por Ney usam camisetas com seu número e o número do Govenador. Mas a camiseta que ele usa, pessoalmente, destaca primeiro o número do governador (11) e depois o dele (199).

Pra quem não acreditava na condução harmônica e leal de ambos, a campanha demonstra que a união de ambos tem objetivo claro: O futuro.

Vale lembrar que Ney Amorim tinha estruturado uma campanha de Deputado Federal, mas no último dia das convenções assumiu a candidatura ao Senado, atendendo ao apelo do Governador que foi isolado pelos partidos que o acompanhavam até então. Com isso Ney Amorim abriu mão de uma possível eleição à câmara, para atender ao pedido do governador Gladson.

Ascom