O famoso Museu do Ipiranga reabre as portas no dia 7 de Setembro após “década perdida”

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, será reaberto no próximo 7 de Setembro, para marcar o bicentenário da Independência do Brasil. Por graves problemas estruturais e sob ameaça de ruptura, o local foi interditado em 2013. Apenas em 2019 o processo de reparação passou a ser desenvolvido.

Além das obras de recuperação, o projeto incluiu uma escavação em frente ao prédio, e uma expansão de 6,8 mil metros quadrados, dobrando o tamanho do museu.

O secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, reforça que o investimento de R$ 235 milhões foi bancado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, aporte do governo paulista e apoio privado. “O trabalho magnífico que foi feito aqui, houve um grande congraçamento de esforços entre o poder público e a iniciativa privada para que pudéssemos chegar aqui neste momento. A população está ganhando um museu de ponta, de altíssimo nível. O trabalho que foi feito de restauro, rigorosíssimo, espetacular, ampliação maravilhosa. E o museu agora tem áreas interativas, áreas imersivas, tem equipamentos multimídia, enfim, é um museu muito melhor do que era. E 100% seguro”, diz o secretário.

Fonte/ Portal Jovem Pan