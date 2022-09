O ex-ministro Ricardo Salles se pronuncia sobre o acidente e dá detalhes sobre ataque sofrido

- Publicidade -

Nesta sexta-feira, 2, o programa Morning Show recebeu o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Em entrevista, ele esclareceu o acidente e os ataques que sofreu na noite da última quinta-feira, quando participava de encontro promovido por cursos de Agronomia de faculdades particulares paulistas. “Quando saímos da ESPM, tinha uma horda de bárbaros do lado de fora. Aquele nivelzinho que a gente conhece, militantes de esquerda. Atacaram nossa turma. Do lado de fora tinha de tudo, alunos e militantes, gente profissional de protestos. Dentro eram alunos do agro, não teve problema nenhum. O problema foi do lado de fora, na hora que os carros saíram do evento. Fomos cercados pela turma, começaram a depredar, chutar e jogar pedra”, contou. O candidato a deputado federal afirmou que sua esposa também foi alvo de violência e correu risco de sair machucada. “Bateram com pedaços de pau e inclusive jogaram uma pedra na janela onde estava minha esposa. Um absurdo sem tamanho. Saí em disparada porque os caras vieram para cima de nós com pau e pedra nos dois carros. (…) Eu não estou vendo a mulherada feminista, as ‘Anittas’, falarem nada, mas é um absurdo. Se aquele para-brisa estoura na cabeça da Gisela, ia entrar vidro até no olho. Eu queria ver as feministas todas fazendo as defesas que normalmente fazem quando é contra o Bolsonaro e a turma da direita.”

Salles também esclareceu o acidente que ocorreu entre seu carro e um motociclista que passava pela região no momento do confronto. Segundo ele, seu comitê de campanha prestou assistência ao motoqueiro na manhã desta sexta-feira. “Esse motociclista não caiu, não aconteceu nada, simplesmente a ponta do carro encostou na moto dele e a moto caiu para o lado. O próprio motoqueiro parou na frente para falar com a gente, dei meu telefone e falei para ele vir conversar no dia seguinte que a gente iria arrumar tudo que tivesse eventualmente estragado na moto dele. Ele foi hoje de manhã, gravou um vídeo agradecendo o apoio que demos a ele e declarando seu voto. Eu não precisei convencer, ele é bolsonarista”, disse. “Ele foi ao comitê e o pessoal deu atenção a ele, porque realmente era justo. É só ver como ficou. Não teve atropelamento nenhum, o que teve foi uma batida do canto do para-choque do carro na roda da moto. A moto, quando cai, o cara já está fora, ele viu que a moto ia desequilibrar. Nós paramos um pouco mais à frente, se parasse ali eles iam depredar os carros. Ele parou e conversou comigo, gravou um vídeo super espontâneo dizendo que vai votar”, concluiu.

Fonte/ Portal Jovem Pan