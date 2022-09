O candidato a deputado federal Roberto Duarte reafirma compromisso com o agronegócio no Acre

O candidato a deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) reafirmou o seu compromisso com o agronegócio, segmento que ele apontou como essencial para o desenvolvimento econômico do Acre.

Durante a campanha, o candidato tem apresentado em seu informativo às principais lutas e propostas para construir um Acre melhor. Para o agronegócio, algumas pautas serão prioridade e serão fortemente defendidas pelo candidato no congresso nacional junto ao governo federal.

Dentre as principais bandeiras de luta, destaque para regularização fundiária que facilita aos produtores rurais acesso a crédito; um novo código florestal brasileiro que respeite o produtor rural e isenção de impostos sobre insumos, máquinas e equipamentos agrícolas.

Além disso, a garantia de recursos para aquisição de tratores, microtratores, tobatas e implementos para agricultura familiar está entre suas principais propostas para o apoio do trabalho no campo.

Roberto Duarte lembrou que em seus mandatos foi parceiro do campo, destinando emendas parlamentares para o desenvolvimento do agronegócio no Acre.

“Desde o início, sempre defendi a bandeira do agronegócio como a grande alternativa para o desenvolvimento do Acre, pois sua força cria emprego e renda para os acreanos. Em Brasília vou defender as causas do produtor rural com muita determinação. Conto com o apoio desse segmento essencial para o desenvolvimento econômico do nosso Acre”, afirmou Duarte.