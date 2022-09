O ator Tiago Barnabé que atua como Narcisa de Eliana, passa por bateria de exames após descobrir grave problema de saúde

- Publicidade -

O humorista Tiago Barnabé, conhecido por interpretar a Narcisa no Programa Eliana, no SBT, usou as redes sociais para informar aos fãs que foi ao hospital fazer uma bateria de exames para saber o que está acontecendo com ele, isso porque ele está perdendo a voz.

O famoso deixou os seus seguidores bastante preocupados após aparecer no hospital, mas logo contou ao público sobre o problema de saúde.

Dessa forma, explicou Tiago: “Gente, tá tudo bem. Eu só passei no hospital mesmo porque eu continuo perdendo a voz, então era melhor vir ver isso mais a fundo, né?”, continuou:

“Assim que saírem os resultados dos exames, eu passo pra vocês direitinho, tá bom? Eu amo vocês, obrigado por todo o carinho”.

Além disso, na última segunda-feira (29), Tiago Barnabé contou ao site NaTelinha que iria iniciar o uso de medicamentos para tentar melhorar a voz.

Desse modo, ele disse que estava “investigando se é um calo ou o que está tendo nessa minha voz, que tá passando o tempo e eu tô perdendo. Mas agora eu vou entrar com os antibióticos e, se Deus quiser, vai melhorar”.

Tiago Barnabé surpreende publicado ao mostrar com quem é casado

Além disso, um outro assunto envolvendo o humorista que viralizou na internet, foi Thiago revelar com quem é casado.

O famoso leva sua vida pessoal longe dos holofotes. Assim, como seus fãs e seguidores não sabem muito sobre ele. Contudo, há alguns dias o intérprete de Narcisa surgiu ao lado da esposa, Adriane Domingues e surpreendeu todos. Na imagem, ele aparece com amada e com o herdeiro.

No registro, com sua esposa e filho, Enrico, o humorista se declarou na comemoração de aniversário do seu herdeiro. “Simples e com todo amor do mundo obrigado por todas as mensagens de carinho q recebi ontem vcs foram lindos e especiais sem palavras para agradecer cada um q parou 1 minuto do seu tempo para me escrever e tbm ligar”, escreveu ele na legenda.

