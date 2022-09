O amor está no ar: Eliezer revela o momento em que se apaixonou por Viih Tube

- Publicidade -

Nesta quarta-feira (14) o ex-BBB Eliezer, revelou o momento em que se apaixonou pela influenciadora digital Viih Tube. Em entrevista para “Quem”, o artista contou detalhes do início de sua relação com a youtuber, e garantiu que se dá muito bem com sua sogra, Viviane Tube.

“É muito louco porque a minha relação com a Viih começou na amizade. Comecei a frequentar a casa dela para ver o Rodrigo Mussi, que estava hospedado lá.

Por isso, conheci a família dela e eles acompanharam toda evolução da nossa relação. Além de sogra, a mãe da Viih (Viviane Tube, de 47 anos) é uma amiga também. Ela me trata com muito carinho e respeito. Minha sogra me defende até da própria filha. Ela fica do meu lado. Ela é maravilhosa”, disse ele.

No bate-papo, Eliezer também explicou o motivo dele e Viih Tube, terem demorado a assumir a relação: “Acho que foi uma coisa muito natural. Essa demora de status da relação foi porque ela já passou por problemas em outros relacionamentos e eu também”, contou.

“Como sou um cara mais velho também, queria entrar em uma relação tendo total certeza do que queria. E ela também. Não queríamos começar um namoro, para uma semana depois dizer que não deu certo”, completou.

Em seguida, Eliezer revelou o momento em que percebeu que estava apaixonado por Viih Tube: “Me apaixonei por ela quando voltamos de Paris e eu sentei do lado dela e falei que precisávamos conversar.

Até então, nunca tínhamos conversado sobre a nossa relação. Eu tinha minha vida e ela a dela. Mas a nossa primeira conversa para saber se iríamos ficar só os dois juntos foi na volta da nossa viagem. Eu falei que estava gostando muito dela e queria saber o que ela sentia também. Nós entendemos juntos como conduzir e estamos aqui”, afirmou.