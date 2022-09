O Acre será uma terra de oportunidades e referência na geração de empregos, afirma Mara

- Publicidade -

A candidata ao governo do Acre pelo MDB, deputada federal Mara Rocha esteve reunida com a sua militância em um café da manhã na livraria Paim no centro de Rio Branco. Mara destacou porque junto ao seu partido decidiu ser candidata ao governo e comparou o desenvolvimento que Rondônia tem hoje, com os índices negativos que o Acre apresenta atualmente.

Ao lado do seu candidato a vice-governador, Fernando Zamora e da candidata ao Senado, Márcia Bittar, Mara pontuou o Estado de Rondônia como o maior produtor de peixe em cativeiro, um dos maiores produtores da agricultura e terceiro maior empregador proporcionalmente no Brasil. Enquanto relatou que o Acre nas décadas de 70 e 80 era maior produtor em tudo que Rondônia.

“Digo hoje aqui para nossa militância o que Acre era e o que se tornou com os governos da florestania que deixou nosso povo na miséria e muitos estão indo embora para ter oportunidade de emprego em outros Estados. Por isso, quero ser governadora, para não ver nosso povo indo embora, quero não ver mais crianças morrer por falta de medicamentos e médicos para atender. Não quero ver nosso produtor rural querendo produzir e não ter o apoio do Estado. Por não aguentar ver mais meu Estado sofrendo que quero ser governadora”, disse Mara para a sua militância.

Mara disse ainda que a Pandemia não é desculpa para não investir nas ações para melhoria e desenvolvimento do Estado. “Passei em Goiás e estava lá o governador Ronaldo Caiado tocando obras de asfaltamento de estradas estaduais em meio a Pandemia, e apoiando o pequeno, médio e grande produtor rural. Assim como o Estado de Santa Catarina que tem atualmente 20 mil posto de empregos abertos e que muitos dos acreanos estão buscando oportunidades de melhorar suas vidas lá, tendo em vista que aqui não conseguem”, esclareceu Mara.