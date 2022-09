Nubank se pronuncia sobre fechar no Brasil

- Publicidade -

Na última semana, o Nubank anunciou uma mudança no Brazilian Depositary Receipt (BDRs), um programa que acompanha a Bolsa de Nova York.

Contudo, os clientes começaram a se perguntar se o Nubank iria fechar após a mudança, mas o banco confirmou que continuará funcionando normalmente para os brasileiros.

Na última quinta-feira (22), o Nubank anunciou em nota oficial que não fechará, como muitos clientes questionaram.

Segundo as informações, a fintech está em franca expansão e planeja construir uma empresa que continuará funcionando nas próximas décadas.

“Os números de crescimento consistente, o capital ajustado de US$ 3,9 bilhões de dólares, os lançamentos de novos produtos e funcionalidades e a forte expansão da base de clientes provam a solidez do negócio do Nubank”, foi descrito em comunicado oficial.

Brazilian Depositary Receipt

Ao realizar a mudança no programa de BDRs, o conselho de administração do banco aprovou o início do fechamento do capital na bolsa brasileira, contudo, isso significa que ele deixará de ser negociado como nível 1, e será nível 3, já que a empresa está registrada no exterior, ou seja, não significa que a empresa fechará.

Com a novidade, o Nubank poderá deixar de seguir as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas precisará responder aos requisitos do Securities and Exchange Comission (SEC), órgão que regula ao mercado financeiro nos Estados Unidos.

“Pode ficar tranquilo que nada muda para os clientes. Pelo contrário, o Nubank segue crescendo, com um modelo de negócios eficiente e lucro nas operações no Brasil”, o Nubank completa.

Fonte/ Portal Tecmundo