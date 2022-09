Nua com molde dourado, Virgínia Fonseca posa para ensaio de grávida

- Publicidade -

Virgínia Fonseca está eternizando a reta final da gravidez com um ensaio de fotos. A influenciadora digital e empresária posou em um campo apenas com um molde de gesso feito no contorno de seu corpo coberto por papel dourado.

Ela dividiu a sequência de fotos com os seguidores nas redes sociais. “Está chegando seu mês Florzinha, não vejo a hora de te ter em meus braços, peço a Deus todos os dias para que você venha com muita saúde, pois amor tem de sobra”, escreveu na legenda dos cliques.

Virgínia está à espera de Maria Flor, sua segunda filha com o cantor Zé Felipe. Eles são pais de Maria Alice, que nasceu há pouco mais de um ano. A influenciadora já havia feito outros ensaios durante a gestação e em um deles posou nua com a primogênita em uma grande flor sobre um lago.

Com pouco mais de três horas da publicação, as fotos recentes já contabilizavam mais de 18 milhões de likes e 12 mil comentários. Carlinhos Maia, Álvaro, Mirella Santos, Poliana Rocha, Vivi Salvetti, Alex Sampaio e outros famosos comentaram com felicitações. “Puta que pariu, linda demais! Amo vocês demais”, escreveu Zé Felipe na legenda.

Fonte/ Portal Yahoo.com