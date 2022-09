Novo recorde: Neymar atinge novo recorde em sua carreira ao marcar no 10º jogo seguido

- Publicidade -

Neymar vive um início de temporada mágica no PSG e um dado evidencia a boa fase. Ao marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Toulouse , o craque chegou aos 10 jogos seguidos com gols. A marca é inédita em toda sua carreira.

Pelo Paris e seleção brasileira, Neymar fez 14 gols nas 10 últimas partidas, além de seis assistências. A sequência começou na 36ª rodada do Francês da temporada passada e conta também com os dois amistosos do Brasil em junho, contra Japão e Coreia do Sul.

Os gols de Toulouse 0 x 3 PSG pelo Campeonato Francês

Confira a sequência de Neymar:

PSG 2 x 2 Troyes (36ª rodada do Francês 2021/22): um gol PSG 5 x 0 Metz (38ª rodada do Francês 2021/22): um gol Coreia do Sul 1 x 5 Brasil (amistoso): dois gols Japão 0 x 1 Brasil (amistoso): um gol PSG 4 x 0 Nantes (Supercopa da França): dois gols Clermont 0 x 5 PSG (1ª rodada do Francês 2022/23): um gol e três assistências PSG 5 x 2 Montpellier (2ª rodada do Francês 2022/23): dois gols Lille 1 x 7 PSG (3ª rodada do Francês 2022/23): dois gols e três assistências PSG 1 x 1 Monaco (4ª rodada do Francês 2022/23): um gol Toulouse 0 x 3 PSG (5ª rodada do Francês 2022/23): um gol

Antes, a melhor sequência de Neymar havia sido entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, com oito partidas. Na ocasião, ele fez nove gols, apenas em jogos do PSG.

Neymar é o artilheiro da Ligue1 até o momento, com sete gols, e maior goleador do PSG em 2022/23, com nove gols em seis partidas. Como comparação, o brasileiro só atingiu os nove gols em 2021/22 no seu 23º jogo da temporada passada. Ele terminou com 13 em 28 partidas.

O gol contra o Toulouse também rendeu ao camisa 10 brasileiro outra marca. Ele igualou o português Pauleta na artilharia história do Paris, na quarta posição. Com 109 gols, Neymar está atrás apenas de Cavani, Mbappé e Ibrahimovic:

Maiores artilheiros do PSG JOGADOR GOLS JOGOS MÉDIA CAVANI 200 301 0,66 MBAPPÉ 176 221 0,8 IBRAHIMOVIC 156 180 0,87 NEYMAR 109 150 0,73 PAULETA 109 211 0,52

Apesar da excelente fase, Neymar foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Toulouse. Segundo o técnico Christophe Galtier, a saída do brasileiro foi apenas uma oportunidade para preservá-lo, assim como ele fez com Lionel Messi.

É uma obrigação. Os jogadores nunca ficam felizes em sair. Mas a partir do momento que a partida foi muito boa, me pareceu importante tirar o Ney, que estava exposto a contatos. Também foi necessário preservar fisicamente Leo (Messi) após a sequência de partidas. Eles estão cientes, informados. Eles não estão felizes, mas permite que a força de trabalho sobreviva.