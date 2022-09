Novo horário de votação pode gerar abstenção recorde no Acre

- Publicidade -

Com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições 2022 tiveram o horário de votação uniformizado, ou seja, todas as sessões serão abertas e encerradas no mesmo horário de Brasília.

O problema, é que o eleitor acriano terá que se acostumar a chegar mais cedo nas sessões eleitorais. Com o fuso de duas horas em relação a capital federal, a votação no estado começará às 6 da manhã e terminará às 15 horas.

“Para mim que moro no km 62 da estrada Transacreana, terei que sair de casa as 3 horas da manhã, se eu quiser chegar em Rio Branco para votar e em seguida retornar para minha colônia “, disse a agricultura Socorro Silva.

De acordo com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Rosana Guimarães, o TRE-AC vem investindo na divulgação junto a mídia, para que o eleitor fique por dentro do novo horário.

“Desde o momento em que o TSE bateu o martelo em relação a mudança de horário nas eleições desse ano, nós temos trabalhado muito na divulgação, para que o eleitor fique por dentro do novo horário de votação”, finalizou.