novela de Walcyr Carrasco terá Glória Pires infernizando a vida de outra mulher

- Publicidade -

Gloria Pires perdeu o papel de vilã de Todas as Flores, novela de João Emanuel Carneiro que será exibida no Globoplay, mas ganhou a malvada da próxima trama de Walcyr Carrasco. A atriz será uma poderosa empresária do agronegócio que infernizará a vida da heroína vivida por Agatha Moreira. Tal qual Claudia (Malu Mader) em Fera Radical (1988), a mocinha verá os pais serem assassinados por grileiros de terras a mando da personagem de Gloria, que é a grande vilã do folhetim.

Em 2017, Gloria fez sua estreia em tramas de Walcyr Carrasco em O Outro Lado do Paraíso e foi bastante elogiada em sua interpretação como Duda/Elizabeth, mulher que mudou de identidade para fugir da acusação de ter matado o amante. Desde então, o autor queria contar com a atriz em um papel mais importante.

Fonte/ noticiasdatv.uol.com