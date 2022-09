Novas versões de WhatsApp alternativos é proibido pela Google Play

- Publicidade -

Foi anunciado pelo Google Play (Android) o bloqueio de versões alternativas do WhatsApp. Aplicativos de mensagens que eram iguais ao mensageiro original traziam mais recursos.

O Google Play Protect bloqueará as versões falsas do WhatsApp, muitas delas possuem a ferramenta que permite que as conversas sejam transferidas em vários dispositivos diferentes, sendo um risco aos usuários.

Segundo o chefe do Google Play Protect, Will Cathcart, essas versões possuem malwares ocultos. Além dos aplicativos serem banidos da loja virtual, usuários dessas versões terão suas contas suspensas.

Nova função do WhatsApp

O aplicativo de mensagens planeja atualizar o funcionamento de mensagens temporárias. A intenção é que o recurso seja acionado mesmo após o envio e a visualização das mensagens. Recentemente, as mensagens temporárias precisam ser ativadas para que sejam apagadas depois de um determinado tempo.

Com a atualização os usuários poderão mandar fotos, textos, vídeos, documentos e áudios de forma temporária, ou seja, pode desaparecer depois de 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Segundo o site especializado WABetaInfo, será autorizado a marcação de várias conversas para serem excluídas.