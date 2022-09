Nova pesquisa: Gladson aparece com 52% das intenções de voto e venceria no 1º turno; Jorge tem 24% e Mara, 10%

- Publicidade -

A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 13, aponta um cenário favorável para a reeleição do governador Gladson Cameli (PP), que dispara na frente, com 52% das intenções de votos válidos.

Em segundo lugar está Jorge Viana, do PT, com 24%; Mara Rocha, do MDB, tem 10%; Márcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão, do PSD, estão empatados com 7%, respectivamente.

No cenário de votos válidos são descartados os votos brancos, nulos e abstenções. Nessa perspectivas, os candidatos David Hall (Agir) e Nilson Euclides (Psol) não pontuaram.

O governador Gladson Cameli também lidera no cenário estimulado, ou seja, quando o entrevistado escolhe entre um dos nomes da lista apresentada. Nesse quesito, Cameli aparece com 45% dos votos; Jorge Viana aparece com 21%; Mara Rocha, 9%; e Márcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão, do PSD, seguem empatados com 6% cada.

David Hall, do Agir, e Nilson Euclides (PSOL) não somaram votos expressivos. Branco e nulo somam 5%, não souberam ou não opinaram representam 8% do total.

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta/Rede Record e ouviu mil pessoas entre os dias 10 e 12 de setembro, sendo que 46% dos entrevistados residem em Rio Branco, enquanto 27% são do Vale do Acre. Outros 27% residem nos municípios do Juruá.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-09556/2022.

Rejeição

No quesito rejeição, quem lidera o cenário é o senador do PSD Sérgio Petecão, que aparece com 39%, seguido por Jorge Viana (PT), com 34%. O senador Márcio Bittar (UB) aparece em terceiro, com 28%, já o governador Gladson Cameli (PP) aparece em quarto lugar, com 22%. A candidata Mara Rocha tem 19%, Nilson Euclides 19% e David 18%.

Segundo turno

O Real Time Big Data também questionou em quem os acreanos votariam em um eventual segundo turno. Em uma disputa entre Gladson Cameli e Jorge Viana, o governador ganharia com 62% contra 28% do petista.

Mas, se a disputa fosse contra Mara Rocha, Cameli teria 63% dos votos contra 25% da emedebista. Caso a disputa fosse entre Mara e Jorge, quem levaria a melhor seria Mara Rocha, com 44% contra 38% de Jorge.

A Gazeta do Acre