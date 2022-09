Nota de pesar

- Publicidade -

É com pesar que a Coligação Avançar para Fazer Mais, que tem como candidatos ao governo do Acre Gladson e Mailza, lamenta o trágico falecimento do jovem Anderson Felipe da Silva.

Anderson trabalhava na UPA da Cidade do Povo. Em decorrência do ocorrido e em respeito à família e amigos, a coligação cancela carreata que faria, nesta quarta-feira (21), no bairro.

Neste momento de dor, manifestamos nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos.

Rio Branco, 21 de setembro de 2022