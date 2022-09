NOTA DE PESAR

- Publicidade -

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista e radialista Edmar Bezerra, um dos pioneiros do rádio acreano, com atuações em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco.

Seu trabalho na Rádio Difusora Acreana se notabilizou em programas como Correspondente Difusora, Programa de Melodias e deixa um legado de honra e, principalmente, de valorização da cultura acreana.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa consolar seus familiares e colegas de trabalho.

Nayara Lessa

Secretária de Estado de Comunicação