No Juruá, Mara Rocha assume o compromisso na geração de emprego, apoio à produção e na oferta de atendimento especializado na área de saúde

- Publicidade -

A candidata ao governo do Acre pelo MDB, deputada federal Mara Rocha participou na manhã desta segunda-feira, 05 de setembro, de uma agenda ao lado das deputadas estadual e federal, Antônia Sales e Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul.

Mara visitou o comitê central de campanha e conversou com a militância sobre seu Plano de Governo, e depois seguiu para uma reunião no diretório do município de Mâncio Lima.

Durante a reunião, Mara destacou que em seu Plano de Governo a geração de emprego, o apoio ao produtor rural e a melhoria dos atendimentos de saúde, assim como a melhoria do ensino e a alimentação dos alunos serão prioridades em sua gestão.

“Nós podemos melhorar a vida das pessoas criando os meios para a iniciativa privada gerar emprego, fortalecendo nossos comércios, indústrias e atraindo mais investimentos em nossa região chamando empresas para se instalarem aqui. Não quero mais ver nosso povo passando necessidade, indo embora do Acre por falta de emprego e oportunidades. Não queremos mais ver nossa população sofrendo em busca de tratamento de saúde que sabemos que é um caos, principal no atendimento fora de domicílios (TFD). Por essa situação que estamos vendo acontecer que queremos mudar e melhorar a vida das pessoas. E para isso acontecer preciso do voto de todos que sente no coração a esperança de um Acre melhor”, destacou Mara.

No período da tarde, Mara participa de um bandeiraço acompanhada de Antônia e Jéssica Sales e de toda a militância do Juruá.