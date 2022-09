No Interior: Forças de Segurança apreendem arma de fogo em Senador Guiomard

- Publicidade -

Ação conjunta das Polícias Militar do Acre (PMAC) e da Civil resultou na noite desta sexta-feira, 16, na apreensão de uma arma de fogo, no município do Quinari. Duas pessoas foram presas.

Uma denúncia anônima dava conta que três cidadãos estariam aterrorizando moradores do Bairro Naire Leite, com emprego de arma ameaçavam de morte quem transitava pela rua.

As equipes policiais, imediatamente ao tomarem conhecimento dos fatos, se deslocaram ao endereço. No local, um dos cidadãos conseguiu se evadir e após abordagem aos dois que ficaram foi encontrada uma pistola, contendo 13 munições.

Os dois homens, um de 32 e o outro de 26 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Polícia da cidade, para as medidas cabíveis.

Ascom