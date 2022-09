No interior do Acre, Polícia Militar recupera moto poucos minutos após o roubo e prende criminosos

- Publicidade -

Nesta quarta-feira (31/08), por volta das 12h00min, dois indivíduos abordaram a vítima que vinha transitando com sua Honda/Biz 125 de cor branca pela Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Colégio, anunciando o roubo e após subtraírem a motoneta e sua bolsa com seus pertences saíram em fuga.

A guarnição da Rádio Patrulha rapidamente chegou ao local e passou as informações às demais equipes policiais militares de serviço de modo que foi realizado um cerco coordenado pelos militares.

Quando na Rua Mato Grosso, a equipe do GIRO conseguiu interceptar os envolvidos e recuperar o veículo. Um dos envolvidos foi preso.

Questionado onde estaria o restante do material subtraído, o detido apontou o local que estaria escondendo o restante onde as equipes do GIRO, ROTAM e RP se deslocaram.

No instante que o outro indivíduo percebeu a presença dos policiais tentou empreender fuga, entretanto, foi contido pelos policiais militares que recuperam os objetos roubados e apreenderam um simulacro de arma de fogo que foi utilizado no crime.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para os demais atos legais e restituição dos bens para a vítima.

Fonte: Juruá24horas