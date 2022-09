- Publicidade -

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, cidade localizada no interior do Acre, foi chamada para atender a uma situação inusitada. Um homem de 57 anos, J. A. S, acorrentou a porta da geladeira da própria casa para impedir a esposa e os filhos de comerem.

O caso aconteceu no Bairro da Várzea, nesta terça-feira, 6. O homem foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia e está a disposição da justiça. J.A.S deverá passar por Audiência de Custódia.