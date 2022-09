No Afeganistão ao menos 6 morrem após atentado suicida a embaixada Russa

“Quatro de nossos compatriotas e dois funcionários da embaixada russa morreram, e vários afegãos ficaram feridos”, escreveu no Twitter o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que medidas imediatas foram tomadas para reforçar a segurança na embaixada, localizada em uma das principais ruas de Cabul, que leva ao prédio do Parlamento. A Rússia é um dos poucos países que mantém ativo o serviço diplomático no Afeganistão e foi uma das primeiras nações a defender a aproximação com os talibãs, apesar de não ter reconhecido o regime dos fundamentalistas, assim como toda a comunidade internacional.

O ataque é um problema para os líderes talibãs, que durante meses incentivaram os países estrangeiros a reabrir suas missões diplomáticas em Cabul. O ministério das Relações Exteriores afegão disse que as autoridades “não permitirão que inimigos sabotem as relações entre os dois países com ações tão negativas” e abriu uma investigação para apurar o caso. No Twitter, a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Unama) condenou o ataque, que “enfatiza a necessidade de que as autoridades de fato tomem medidas para garantir a segurança das pessoas e das missões diplomáticas”.

Fonte/ Portal Jovem Pan