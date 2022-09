No Acre: Trabalhador que caiu dentro de prensa de sucata vai ter que amputar as duas pernas

Ela contou que o filho estava trabalhando quando caiu de corpo todo dentro da máquina. Como ele já conhecia o equipamento, ele conseguiu impedir que o acidente fosse ainda pior, mas teve as pernas esmagadas.

Os funcionários do local ajudaram ele a sair do equipamento. A mãe conta que ele tem se mostrado forte, mas tem medo da reação dele quando a ficha cair.

“Aparentemente, ele está bem tranquilo. Diz que não quer saber se tem perna ou não, só fala em voltar para a casa para cuidar do filho dele que fez um ano no dia 5, dois dias antes do acidente. Mas, conheço meu filho, sei que está morrendo por dentro.”