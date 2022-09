No Acre, a organização da 15° Parada do Orgulho LGBT, tentando evitar execessos divulga normas a serem seguidas no evento

- Publicidade -

Espaço de visibilidade dos direitos por cidadania, no enfrentamento a qualquer forma de discriminação, além de comemorar as conquistas alcançadas. Estes são alguns pontos levantados pela maior expressão da comunidade LGBTQIA+ será promovida no próximo domingo, 25, a Parada do Orgulho LGBT.

A Parada ocorre para encerrar a Semana da diversidade, que neste ao tem como tema: “Políticas Públicas pela Cidadania LGBT!”.

A concentração está prevista para às 15 horas, na Praça Skate Parque, de onde os participantes seguem em passeata pelo Parque da Maternidade, até a Concha Acústica.

Buscando conscientizar a população, a organização do evento, a Associação de Homossexuais do Acre, divulgou regras do que é legal e o que não é legal fazer durante a Parada.

“Não há condições de reivindicar direitos LGBTQIA+, sem antes promover os direitos humanos de todas as pessoas. Na Parada, participam famílias, crianças, pais, avós, cidadãos de diferentes credos, idades, raças e etnias. Neste sentido, se faz necessário algumas regras para evitar abusos ou excessos que possam atrapalhar a manifestação, realizada de forma colorida e animada da vida”, explica o ativista Germano Marino, secretário da AHAC.

Confira as regras:

Fonte/ A Gazeta do Acre